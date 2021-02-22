Yerli biyodizelli jeneratör üretimine başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arken Jeneratör’ün fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Varank, üretim tesislerini sık sık turladığına dikkat çekerek, “Buradaki arkadaşlarımız da bana sosyal medyadan ulaştılar. ‘Sayın Bakanım, bizi de ziyaret edebilir misiniz’ dediler. Ben de geldim” ifadelerini kullandı.

300 çalışanı var

Arken Jeneratör’ün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktaran Varank, “Arkadaşlarımızın gösterdikleri çabadan etkilendim. Firma, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka konumunda. Cirosunun yüzde 50’sini ihracattan elde ediyor. 72 ülkeye Türkiye’den elektrik jeneratörü satıyor” dedi.

Spesfik işler yapıyor

Varank, Arken Jeneratör’ün en güçlü yanlarından birisinin spesifik işler yapabilmesi olduğuna işaret ederek, “Firmanın kurucularıyla görüşmemiz verimli geçti. ‘Geleceğe dönük projelerimizde kendilerinden faydalanabiliriz’ sorusuna yanıt aradık. Bize bir de müjde verdiler. Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satmayı planlıyorlar” diye konuştu. Türkiye’nin önemli bir üretim ülkesi olduğunun altını çizen Varank, şöyle devam etti: “Genç beyinlerimizin ve girişimcilerimizin gayretleriyle ülkemizin ekonomisi günden güne büyüyor, gelişiyor. Burada da 3 İTÜ’lü girişimcinin kurduğu bir girişimin nasıl büyük bir marka haline geldiğini, fabrikaya dönüştüğünü görmüş oldum. Burada gördüklerimden gerçekten memnun oldum. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. İnşallah, Arken Jeneratör markasıyla dünyanın 72 değil, 172 ülkesinde karşılaşırız.”

Ziyaretlerimiz sürecek

Varank, Türkiye’nin her tarafını gezip girişimcileri ve üreticileri ziyaret etmeyi sürdüreceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Bunu bir sebeple daha yapıyoruz. Muhalefetin sıkça eleştirisi var. Diyorlar ki ‘Türkiye’de üretim mi var, Türkiye’de fabrika mı var’ Ama onların kafaları geçmişte, sadece devletin fabrika yaptığı zamanlarda kalmış. Dünyada kendisi fabrika kuran bir ülke kalmadı. Belki Kuzey Kore vardır ama dünyanın hiçbir G20 ülkesi artık devlet olarak fabrika yapmıyor. Şirketleri, müteşebbisleri destekliyor. Şirketler ve müteşebbisler de ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlıyorlar.”

Hibrit sistemlerle ilgileniyoruz

Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel de vatana ve millete bir değer üretme düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi. Yüksel, “Standart jeneratörlerimizi üretirken bunlarla ilgili otomasyon, senkron gibi noktalarda da mühendislerimiz çalışıyor. Yüzde 100 biyodizelle çalışan jeneratörümüzün prototipini yaptık. Hibrit solar sistemlerle ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

TEKNOFEST yarışmaları için son çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti. Varank, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı. Varank, Twitter paylaşımında “TEKNOFEST’te onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var” ifadesini kullandı.

5 milyon TL ödül

Bu yıl 21-26 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST yarışmaları roketten otonom sistemlere, tarımdan insansız sualtı araçlarına kadar 35 farklı kategoride düzenlenecek. Geçen yıldan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zekâ, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek. Gençleri teknoloji geliştirme ve üretmeye teşvik etmek için ön eleme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara 2021’de 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girmeye hak kazananlar da 5 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak.

Başvuru yağmıştı

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları bu yıl Intercity İstanbul Park Formula 1 yarış pistinde gerçekleştirilecek. 2020 TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına Türkiye’nin 81 ilinden ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştu. 5 bin finalist genç, çoğunluğu Gaziantep’te düzenlenen final yarışmalarında kıyasıya mücadele etmişti.