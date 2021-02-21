Yerli aşıda son durum ne? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşamalar başarıyla ilerliyor. Faz-2'de gönüllülere yönelik ilk doz uygulama tamamlandı. Yerli aşı çalışmasının adresi Erciyes Üniversitesi inaktif aşı adayının Faz-2 uygulamasında 1'inci doz aşılama 10 Şubat'ta yapılmaya başlandı. Gönüllülere yapılan aşıda olumsuz bir bulguya rastlanmadı, herhangi bir yan etki görülmedi. Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

Şuna kadar kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de aşılananların sayısı da artıyor. Koronavirüs tebirleri kapsamında uygulanan aşılarda bugüne kadar 6,5 milyon kişi aşı yaptırdı. Bunlardan 1 milyon 45 bini ikinci doz aşılamayı da tamamladı. Aşı çalışmasının tüm hızıyla devam ettiği Türkiye'de en fazla aşılanan il İstanbul oldu. Yaklaşık 1 milyon 61 bin kişi koronavirüs aşısını yaptırdı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) COVID-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) bir gönüllüye uygulanmıştı.