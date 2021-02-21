Yerli aşıda son durum ne? Yerli aşı ne zaman çıkacak?
Türkiye koronavirüsle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Çin ve Alman aşılarını tedarik ederken diğer yandan da yerli korona aşısında çalışmalarını sürdürüyor. Aşıların 65 yaş ve üstü ile devam edilirkin, yerli aşının ne zaman tamamlanacağı da merak ediliyor. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman vurulmaya başlanacak? İşte yerli aşı son durum haberi.
Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşamalar başarıyla ilerliyor. Faz-2'de gönüllülere yönelik ilk doz uygulama tamamlandı. Yerli aşı çalışmasının adresi Erciyes Üniversitesi inaktif aşı adayının Faz-2 uygulamasında 1'inci doz aşılama 10 Şubat'ta yapılmaya başlandı. Gönüllülere yapılan aşıda olumsuz bir bulguya rastlanmadı, herhangi bir yan etki görülmedi. Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.
Şuna kadar kaç kişi aşılandı?
Türkiye'de aşılananların sayısı da artıyor. Koronavirüs tebirleri kapsamında uygulanan aşılarda bugüne kadar 6,5 milyon kişi aşı yaptırdı. Bunlardan 1 milyon 45 bini ikinci doz aşılamayı da tamamladı. Aşı çalışmasının tüm hızıyla devam ettiği Türkiye'de en fazla aşılanan il İstanbul oldu. Yaklaşık 1 milyon 61 bin kişi koronavirüs aşısını yaptırdı.
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) COVID-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) bir gönüllüye uygulanmıştı.