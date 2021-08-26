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Korona Virüs Yerli aşıda müthiş gelişme! Resmen duyuruldu
Korona Virüs

Yerli aşıda müthiş gelişme! Resmen duyuruldu

Koronavirüse (COVİD-19) karşı yerli olarak geliştirilen "TURKOVAC" aşısı, faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 07:49:00 - 2021-08-26 07:51:34
Yerli aşıda müthiş gelişme! Resmen duyuruldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli koroanvirüs aşısı "TURKOVAC" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

"TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

 

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