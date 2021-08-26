Yerli aşıda müthiş gelişme! Resmen duyuruldu
Koronavirüse (COVİD-19) karşı yerli olarak geliştirilen "TURKOVAC" aşısı, faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli koroanvirüs aşısı "TURKOVAC" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.
Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.
"TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.