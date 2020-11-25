  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yerli aşı ücretli mi olacak? | Yerli aşı ne zaman yapılacak?
Gündem

Yerli aşı ücretli mi olacak? | Yerli aşı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı yerli aşı açıklaması | Koronavirüs salgınında tüm dünya aşılardan gelen haberleri bekliyor. Dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları sürüyor. Çin aşısı ve Pfizer-BioNTech aşısının faz 3 çalışmaları ülkemizde de yapıldı. Vatandaşlar yerli aşı konusunda gelişmeleri merak ediyor. Yerli aşı konusunda son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Peki, yerli aşı ücretli mi olacak? | Kimlere koronavirüs aşısı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:35:00 -
Yerli aşı ücretli mi olacak? | Yerli aşı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? | Aralık ayı sonunda Çin’den gelecek aşının hastalığa yakalanma riski yüksek gruba aralık ayı sonunda uygulanması bekleniyor. Pfizer-BioNTech aşısının ise ülkemizde ocak ayından sonra devreye girmesi bekleniyor. Peki, yerli aşı ne zaman yapılacak?

Yerli aşı ücretli mi olacak? | Yerli aşı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi, kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Söz aldığımız tüm uluslararası platformlarda, aşı çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. Dünyanın tamamı salgın tehdidinden kurtulmadan tek tek ülkelerin kendilerini güvene almalarının manası olmadığına inanıyoruz. Bunun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere insanlığın ortak sorunlarının çözümü ve hakkı, hakkaniyeti, adaleti sağlama hususunda etkisiz kalan kurumların reform ihtiyacını tekrar tekrar vurguluyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de koronavirüs aşısının vatandaşlara ücretsiz olarak uygulanması bekleniyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni yasaklar
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni yasaklar

Gündem

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni yasaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Bakan Koca 3 ili belirtip uyarılarda bulundu
Gündem

Bakan Koca 3 ili belirtip uyarılarda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, il sağlık Müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'i işaret ederek uyardı...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay