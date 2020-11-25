Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? | Aralık ayı sonunda Çin’den gelecek aşının hastalığa yakalanma riski yüksek gruba aralık ayı sonunda uygulanması bekleniyor. Pfizer-BioNTech aşısının ise ülkemizde ocak ayından sonra devreye girmesi bekleniyor. Peki, yerli aşı ne zaman yapılacak?

Yerli aşı ücretli mi olacak? | Yerli aşı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi, kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Söz aldığımız tüm uluslararası platformlarda, aşı çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. Dünyanın tamamı salgın tehdidinden kurtulmadan tek tek ülkelerin kendilerini güvene almalarının manası olmadığına inanıyoruz. Bunun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere insanlığın ortak sorunlarının çözümü ve hakkı, hakkaniyeti, adaleti sağlama hususunda etkisiz kalan kurumların reform ihtiyacını tekrar tekrar vurguluyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de koronavirüs aşısının vatandaşlara ücretsiz olarak uygulanması bekleniyor.