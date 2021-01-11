Aralık 219’da Çin’de ortaya çıkan yeterli tedbirler alınmadığı için tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını 2021’e geldiğimiz şu günlerde de etkisini sürdürüyor. Salgınını sona ermesi için aşılama çalışmaları son derece önemli. Uzmanlar toplumların en az yüzde 60’ının aşılanmasının şart olduğunu belirtiyor. Ülkemizde Çin’den gelen uygulaması gelecek haftadan itibaren başlayacak. Aşıların hızla uygulanması değil üretici firmaların tedariki sebebiyle kaygı duyuluyor. Bu sebeple yerli ve milli aşının önemi ortaya çıkıyor. Yerli aşı uygulanmaya başladığında sürecin daha hızlı aşılacağı umuluyor. Peki, yerli aşı ne durumda?

Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman yapılır?

Türkiye'de Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri AŞ, Ankara Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Koçak Farma, Kovid-19 aşısı için çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda ise TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'nin mRNA aşısı için çalışma yapılıyor.

Aşı geliştirme projesinin yürütücüsü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak yaz aylarında aşının uygulanmasını umduklarını belirtti.

Doç. Dr. Nadir Koçak, “Geliştirdiğimiz aşıda soğuk zincire gerek kalmayacak. 6 ay kadar oda sıcaklığında dayanabilecek bir molekülle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversitemizdeki laboratuvarda Türkiye'nin ilk mRNA aşısını geliştirmiş olduk. Bundan 1,5 ay önce ilk mRNA aşısını geliştirdik ve hayvan deneylerine başladık. Hayvan denemelerinde de son aşamaya doğru gidiyoruz. Bundan başka farklı 3 tane daha prototip aşı dizayn ettik. Onların da sentezleri tamamlandı. En etkili olanla da 1,5-2 ay içinde insan denemelerine başlayacağız. Etkin ve ısıya dayanıklı bir aşı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, yaz aylarında bu aşıyı insanlığın hizmetine sunmak” dedi.