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Sağlık Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman üretilecek?
Sağlık

Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman üretilecek?

Yerli aşı ne zaman kime uygulanacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak? Türkiye’nin korona aşısı ne zaman kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:23:00 -
Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman üretilecek?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Bu noktada yerli aşının önemi çok büyük. Milyonlarca kişi yerli aşının ne zaman kullanılacağını araştırmaya başladı. Peki, yerli aşı ne zamana üretilecek?

Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman üretilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesinde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Varank, aşı adayının faz 2 çalışmaları kapsamında ikinci doz aşılamaların yapıldığını belirterek “Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığına iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız" dedi.

Varank, salgınla mücadele etmenin en önemli yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların vakti geldiğinde, aşıya erişim sağladıklarında aşılarını olması gerektiğini kaydetti.

Gönüllülerin, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine destek olmak istemeleri durumunda Erciyes Üniversitesine başvurabileceklerini anlatan Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz 2 çalışması tamamlandı ama faz 3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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