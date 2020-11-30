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Korona Virüs Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli koronavirüs aşısı son durum
Korona Virüs

Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli koronavirüs aşısı son durum

Yerli koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? Koronavirüs salgınında aşı en önemli kurtuluş yolu olarak gösteriliyor. Dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları sürerken pek çok aşı da faz 3 çalışmalarını tamamladı. Ülkemizde 16 ayrı yerli aşı çalışması sürüyor. Vatandaşlarımız yerli aşının son durumunu ne zaan uygulanacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Yeri aşı ne zaman uygulanır? | Yerli aşı ücretsiz mi olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:26:00 -
Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli koronavirüs aşısı son durum

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aralık ayında öncelikli olarak Çin’den gelen aşının sağlık personeline uygulanmaya başlayacağını yaptığı açıklamıştı. Ülkemizde 16 ayrı aşı çalışması yürütüldüğü de Bakan Koca tarafından ifade edilmişti. Yerli aşının ise nisan ayı gibi uygulanabilir olacağından söz eden Bakan Koca, aşıların ücretsiz olacağının altını çizmişti. Ayrıca vatandaşların arzu ettikleri aşıları eczanelerden satın alabileceğini belirtmişti. Peki, yerli aşıda son durum nedir?

Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli koronavirüs aşısı son durum

Ülkemizde pek çok merkezde aşı çalışmaları sürüyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi ve AÜ Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ile ekibi, koronavirüs aşı çalışmasında sona geldi.

Prof. Dr. Mammedov, "Bitki yapraklarından protein ürettik. İstenilen bir geni bitki yapraklarının hücrelerine aktararak, bu genlerin ürünleri olan enzimleri ürettik. Geliştirdiğimiz aşıların başka aşılardan özellikleri, üstünlükleri ve avantajları var. Bu aşılarda virüs ve bakteri yok. Protein temelli aşılar güvenlidir. 1500'ten çok corona virüs proteininin analizlerini yaptık ve ona göre çalışmalarımızı sürdürdük. Corona virüsün birçok mutasyonuna karşı çok etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Mammedov, “Hayvanlar üzerindeki test sonuçlarına göre koronavirüse karşı aşı adaylarının hayvanlarda yüksek miktarda fonksiyonel antikor ürettiğini kanıtladık. Bundan sonra insanlar üzerinde testlere geçebiliriz" diye konuştu.

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