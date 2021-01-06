Tüm dünya koronavirüs salgınının bitmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Salgının bitmesi içinse toplumların yüzde 60'ı ila 70'inin aşılanması şart olarak gösteriliyor. Hal böyle olunca aşı tedariki sorunu ortaya çıkıyor. Bu sebeple milli aşının önemi devreye giriyor. Vatandaşlar yerli aşı çalışmalarında son durumun ne olduğunu merak ediyor. Peki, yerli aşı bulundu mu?

Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı son durum

Yerli aşı çalışmaları konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bakanlıkta bir toplantı daha gerçekleştirildiğini belirtti

Toplantıya proje sahibi hocalar, TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bakanlık görevlilerinin katıldığını aktaran Koca, toplantıda aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek ve mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığını ifade etti.

Türkiye'de 17 farklı aşı çalışmanın yürütüldüğünü belirten Koca, "İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. TİTCK, insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ye insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir" dedi.

İki adenovirüs temelli aşı adayının da klinik öncesi aşamaları tamamladığına ve TİTCK'ya müracaatını yaptığına dikkati çeken Bakan Koca, "Dünyada da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır" bilgisini verdi.