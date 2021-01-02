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Sağlık Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı kime ne zaman yapılacak?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı kime ne zaman yapılacak?

Türk aşısı ne zaman uygulanır? | Pek çok ülkede koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı. Türkiye’ye ise Çin’in ürettiği Sinovac aşısı aralık ayının sonunda geldi. Yapılacak testlerin ardından aşılar uygulanmaya başlayacak. Salgının kontrol altına alınması içinse toplumların yüzde 60 ile 70’inin aşılanması gerekiyor. Bu sebeple yerli aşı son derece önem taşıyor. Vatandaşlar sık sık internette “Yerli aşı ne zaman uygulanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Yerli aşı bulundu mu? | Yerli aşı kime ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:45:00 -
Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı kime ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıktı ve hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise mart ayında tespit edildi. Salgınla mücadele sürerken bilim insanları aşı çalışmalarına yoğunlaştı. Dünya genelinde birkaç aşı bulundu ve kullanımına onay verildi. Türkiye’de kendi aşısını üretmek için aylardır çalışıyor. Ülkemizde 16 ayrı aşının çalışması sürüyor. Vatandaşlar yerli aşının ne zaman kime yapılacağını araştırıyor. Yerli aşı ne zaman yapılacak?

Yerli aşı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı kime ne zaman yapılacak?  

Salgınını bitmesi için tüm dünyanın aşılanması gerekiyor. Aşılar bulunsa bile aşı üretimi ve tedariki sebebiyle süreç zorlu görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı bir açıklamada tüm dünyanın aşılanmasının 2024 yılını bulacağı belirtildi. Bu sebeple yerli aşı son derece kıymetli.

Yerli aşı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah en geç nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız” diye konuştu.

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