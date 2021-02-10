Yerli aşı son durum | Koronavirüs salgınında tüm dünyanın aşılanması pandeminin bitmesi için son derece önemli. Bilim insanları tüm dünyanın 2024 yılına kadar aşılanabileceğini ifade ediyor. Aşılara talep yoğunken pek çok ülke arzu ettiği miktarda aşıya ulaşamıyor. Bu sebeple yerli aşıların önemi ortaya çıkıyor. Ülkemizde de pek çok aşı çalışması sürüyor. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı son durum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli aşı çalışmaları konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank, “Şu anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar" diyen Varank, "Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.