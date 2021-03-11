Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs mücadelesinde ülkemizde geliştirilen aşının ne zaman kullanılacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşıya yönelik açıklamada bulundu.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Bakan Koca: "Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız da insan çalışmalarına başlayacaktır. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Araştırmalar Sinovac aşısının her 100 kişiden 80'inden fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişi Covid-19'u hafif geçirmektedir." açıklamasında bulundu.

Kaç kişi korona aşısı oldu?

Korona aşı sırası nerede?