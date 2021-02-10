Yerli aşıda insan deneylerinin ne zaman başlayacağı ve yerli aşının ne zaman çıkacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşıda insan deneyleri başladı mı?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşıda insan deneyleri başladı mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmelere dair açıklamada bulundu. Bakan Mustafa Varank, şu anda insan deneylerine başlayacak 3 aşı adayımız olduğunu belirtirken bunların inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar olduğunu ifade etti.