Yerleştirilip kayıt yaptırmayanlar YKS ek tercihlerde bulunabilir mi? 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman?

Üniversite ek tercihler nasıl nereden yapılacak? Kimler üniversite ek tercih yapar? Üniversite kayıtları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte başlaması bekleniyor. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite yüz yüze kayıt tarihleri ile üniversite elektronik kayıt tarihleri ne zaman?

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2021?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar şimdi de üniversite kayıt tarihleriyle birlikte YKS ek yerleştirme ne zaman? 2021 YKS ek tercih kimler yapar? YKS ek yerleştirme kimler yapamaz? sorularını sormakta. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Üniversite elektronik nasıl yapılacak?

Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor. Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

2021 YKS ek tercih kimler yapamaz?

Üniversite ek tercih kimler yapabilir 2021? 2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

2021 üniversite ek yerleştirme nereden yapılacak?

Üniversite ek tercihler nasıl nereden yapılacak? YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.