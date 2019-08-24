Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alan yandı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında korkuttu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında korkuttu.

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki yapılan yeni üst geçidin olduğu yerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarlada başlayan yangın yol kenarlarına kadar ulaştı. Boş arazinin tamamı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının konutlara ulaşmaması için kontrollü söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın tamamen söndürülünce vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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