Yerlerinden hoplattı! Ağızlarına resmen "beton" döktü! Helal olsun sana Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, yıllardır sakız gibi çiğnenen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yok" yalanını tek hamleyle çürüttüğüne dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, "Altun, eski YÖK Başkanı yeni müfteri Yusuf Ziya Özcan'ın da, onunla aynı dalga boyundan yayın yapan FETÖ kaçaklarının da ağızlarına deyim yerindeyse 'beton' döktü" dedi.

Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Belli.

Canlarını çok yakıyor.

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İftira, yalan, dedikodu içerikli karalama kampanyaları ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a saldırmaları boşuna değil.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de İsmail Saymaz "bugün meydana gelen bir şey duydum" diyerek element uydurmuş.

Neymiş?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanı Altun'a çok kızmış da falanmış, filanmış...

Bir gün bile sürmeyecek yalanı "haber, kulis bilgisi, çok özel duyum" diye ortalığa salmaları sebepsiz değil...

İletişim Başkanı Altun ne yaptı?

-Yıllardır sakız gibi çiğnenen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yok" yalanını tek hamleyle çürüttü.

Tüm belgeleri hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu.

Eski YÖK Başkanı yeni müfteri Yusuf Ziya Özcan'ın da, onunla aynı dalga boyundan yayın yapan FETÖ kaçaklarının da ağızlarına deyim yerindeyse "beton" döktü.

Yani...

Konuşma organları kapanınca el mecbur "CHP'nin yayın organından" ses çıkarmak zorunda kaldılar.

Şimdi buna "acizlik" demeyelim de ne diyelim! (...)"