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Gündem 'Yerine bir isim atanıncaya kadar...' Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu
Gündem

'Yerine bir isim atanıncaya kadar...' Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 22:13:00 -
'Yerine bir isim atanıncaya kadar...' Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in atandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir."

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