Yerinde dönüşüme tepki gösteren kadın, enkazın üzerine çıkıp çalışmaları engellemek istedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Dörtyol ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezi Numunevler Mahallesi’nde de bir binanın yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında yerinde dönüşüme tepki gösteren yaşlı bir kadın, enkaz üzerine çıkarak iş makinasının önüne geçti.

Ekipler ve yaşlı kadın arasında geçen gergin anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre sonra ekipler tarafından ikna edilen kadın enkazın üzerinden indi ve çalışma devam etti.

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