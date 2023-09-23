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Yerel Yerinde dönüşüme tepki gösteren kadın, enkazın üzerine çıkıp çalışmaları engellemek istedi
Yerel

Yerinde dönüşüme tepki gösteren kadın, enkazın üzerine çıkıp çalışmaları engellemek istedi

Yeniakit Publisher
2023-09-23 09:21:00 -
Yerinde dönüşüme tepki gösteren kadın, enkazın üzerine çıkıp çalışmaları engellemek istedi

Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında yerinde dönüşüme tepki gösteren mahalle sakini, enkazın üzerine çıkarak çalışmalara engel olmak istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Dörtyol ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezi Numunevler Mahallesi’nde de bir binanın yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında yerinde dönüşüme tepki gösteren yaşlı bir kadın, enkaz üzerine çıkarak iş makinasının önüne geçti.

Ekipler ve yaşlı kadın arasında geçen gergin anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre sonra ekipler tarafından ikna edilen kadın enkazın üzerinden indi ve çalışma devam etti.

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