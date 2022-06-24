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Gündem Yerin altından petrol fışkırdı! Türkiye bu görüntü ile sevince boğuldu
Gündem

Yerin altından petrol fışkırdı! Türkiye bu görüntü ile sevince boğuldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan kaliteli petrolün vanalardan akışı ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:07:00 -

Adana’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde TPAO’ya bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

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Yorumlar

Bal

'Ülke' yanmıyor sen ve senin gibi ...ler yakıyor ve senin gibi sonra alkışlayanlar maalesef elinini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. 3, 2, 1 az kaldı o yakan ve alkışlayan ellerinizi tutup..... z.

akesar

Keşke yangının ortasında kalaydı. 84 milyonun yüreği yandı. İnşallah tez zamanda çıkamaz. İçerden çıkarmayın hain namussuzu.
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