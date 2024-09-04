  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Notersiz satış mı geliyor? İkinci el araba satışında yeni uygulama

Tarihinde bir ilk! Almanya'dan dev hava savunma hamlesi

Bataklık ne zaman kökten kurutulacak? Bahis çetelerinin inanılmaz yükselişi

Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası

Yunanistan'dan ilginç iddia: Türkiye'nin savaş uçağı teklifini 'henüz hazır değiliz' deyip kabul etmediler

İşte bu beklenmiyordu! Diğer futbolculara ibret olsun! Bu özür de neyin nesi yahu…

36 yıllık marka iflas etti! İflası yayınladı Mağazaları tek tek kapanıyor

Erbakan, ‘İktidar baskı’ yapıyor demişti! Gülpınar’ın istifa nedeni bambaşka çıktı

İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Gram altın bir çıkıp bir düşerken ünlü banka altın tahminini değiştirdi! İşte bu beklenmiyordu
Kadın - Aile Yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinleten geleneksel içecek
Kadın - Aile

Yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinleten geleneksel içecek

Yeniakit Publisher
2024-09-04 17:22:00 - 2024-09-04 18:32:36
Yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinleten geleneksel içecek

Küresel ısınma, kuraklık sürüyor ama Türkiye'de bir ilimizde yerin 8 metre altından çıkarılıyor! Serinleten geleneksel içecek serinlemek isteyen klima yerine bu içeceği tercih ediyor. Tamamen doğal yapılıyor...

O ilimizde yılların vazgeçilmeyen geleneği devam ediyor. Özellikle sıcak havaların vazgeçilmezi! Yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinlemek isteyen klima yerine bu içeceği tercih ediyor. Tamamen doğal yapılıyor...

Sıcak havaların etkisini devam ettirdiği bugünlerde birçok ilimizde serinlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Kimi denize, gölete girerken kimi kar yiyerek serinliyor. O ilimizde ise insanlar, yerin 8 metre altından çıkan otla serinlemeye çalışıyorlar.

SERİNLEMENİN LEZZETLİ YOLU
Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, eylül ayına rağmen vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Deprem bölgesi olan kentte, sıcağın etkisinden korunmak isteyen Malatyalıların imdadına ise geleneksel meyan şerbeti yetişiyor. Doğal yöntemlerle üretilen bu serinletici içecek, yıllardan beri Malatya’nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

 

O ilimizde yılların vazgeçilmeyen geleneği devam ediyor. Özellikle sıcak havaların vazgeçilmezi! Yerin 8 metre altından çıkarılıyor, suyu bardak bardak satılıyor! Serinlemek isteyen klima yerine bu içeceği tercih ediyor. Tamamen doğal yapılıyor...

Sıcak havaların etkisini devam ettirdiği bugünlerde birçok ilimizde serinlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Kimi denize, gölete girerken kimi kar yiyerek serinliyor. O ilimizde ise insanlar, yerin 8 metre altından çıkan otla serinlemeye çalışıyorlar.

SERİNLEMENİN LEZZETLİ YOLU
Malatya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, eylül ayına rağmen vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Deprem bölgesi olan kentte, sıcağın etkisinden korunmak isteyen Malatyalıların imdadına ise geleneksel meyan şerbeti yetişiyor. Doğal yöntemlerle üretilen bu serinletici içecek, yıllardan beri Malatya’nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Soykan Parkı’nda yıllardır meyan şerbeti satışı yapan esnaflar, depremde yerle bir olan çarşıya rağmen eski yerlerinde satışlarına devam ediyor. Meyan kökleri, yerin yaklaşık 8 metre altından çıkartılıp özenle öğütüldükten sonra suyu süzgeçten geçirilerek hazırlanan bu özel şerbet, sıcak yaz günlerinde Malatyalıların en çok tercih ettiği içeceklerin başında geliyor.

Deprem sonrası zorlu koşullara rağmen kenti terk etmeyen ve işlerini sürdüren meyancı esnafı, meyan şerbetine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Hem serinletici hem de sağlığa faydalı olan bu içecek, özellikle sıcak havalarda Malatyalıların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23