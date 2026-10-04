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Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada

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Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada

Siirt’in doğal güzellikleri, kültürel mirası ve tarımsal zenginliklerini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali, renkli etkinliklerle kapılarını ziyaretçilere açtı.

#1
Foto - Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada

Festivalin açılış programında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt’in farklı kültürlerin barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde yaşadığı kadim bir medeniyet şehri olduğunu belirtti. Festivalin kentin kültürel değerlerinin yaşatılması ve tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Vali Kızılkaya, coğrafi işaretle tescilli Siirt fıstığını dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

#2
Foto - Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre bu yıl yaklaşık 32 bin ton Siirt fıstığı rekoltesi beklediklerini belirten Vali Kızılkaya, üretimin kent ekonomisine yaklaşık 35 milyar lira, sektörün diğer bileşenleriyle birlikte ise yaklaşık 50 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü kaydetti. Vali Kızılkaya, kentte 409 bin 352 dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini belirterek, sulama yatırımları ve modern tarım teknikleriyle Siirt fıstığı üretimini 50 bin tona çıkarma hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada

Açılış programının ardından festival, bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle devam etti. Güres Caddesi boyunca düzenlenen yürüyüşe il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, üreticiler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında kurulan stantlarda Siirt fıstığı başta olmak üzere yöresel ürünler sergilenirken, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Kızılkaya, stantları ziyaret ederek vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi. Festival kapsamında ayrıca "Siirt Fıstığının Enleri Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Siirt fıstığının geleceği ve bahçe yönetimi konusunda söyleşi düzenlendi.

#4
Foto - Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada

Festivalin önemli etkinliklerinden biri de Botan Vadisi’nde gerçekleştirilen fıstık hasadı oldu. Üreticilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, daha sonra üreticilerle birlikte fıstık hasadı gerçekleştirdi.

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