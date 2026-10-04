Siirt’te festival heyecanı: Fıstık, kültür ve doğa bir arada

Açılış programının ardından festival, bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle devam etti. Güres Caddesi boyunca düzenlenen yürüyüşe il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, üreticiler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında kurulan stantlarda Siirt fıstığı başta olmak üzere yöresel ürünler sergilenirken, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Kızılkaya, stantları ziyaret ederek vatandaşlar ve üreticilerle bir araya geldi. Festival kapsamında ayrıca "Siirt Fıstığının Enleri Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Siirt fıstığının geleceği ve bahçe yönetimi konusunda söyleşi düzenlendi.