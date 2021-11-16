Yeri tespit edildi! Salih Mirzabeyoğlu'na telegram işkencesi yapan FETÖ'cü isim deşifre oldu
Hakk'a yürüyen Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’na yapılan Telegram işkencesinin mimarlarından FETÖ'cü Mehmet Karabörk’ün yeri tespit edildi.
Hakk'a yürüyen Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’na yapılan Telegram işkencesinin mimarlarından olan ve FETÖ sanığı olarak aranan Mehmet Karabörk’ün Almanya’da ‘elini kolunu sallayarak’ gezdiği hatta yatırımlar yaptığı ortaya çıktı. YENİNDER Başkanı Araştırmacı-Yazar Burak Çileli Akit TV’de gerçekleri açıkladı…