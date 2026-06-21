Hafta sonu değişen uyku düzeni için önlem alın! Tam bir kalkan olacak! Sosyal jetlag...

Uyku ortası saatindeki kaymanın sosyal jetlag olarak tanımlandığını anlatan Öztürk, "Genellikle hafta içi erken yatıp erken kalkıyoruz. Hafta sonlarında ise daha geç yatıp daha geç kalkıyoruz. Bu durum uyku ortası saatinin kaymasına neden oluyor. Uyku ortası saatinin hafta içi ve hafta sonu arasında bir saat veya daha fazla değişmesi durumunu sosyal jetlag olarak tanımlıyoruz." dedi.