Yerel televizyonlara 'uydu' müjdesi!

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin ısrarla gündeme getirdiği "Uydu yayını yapan kanalların gelirlerine göre ücretlendirilmesine ilişkin teklif", RTÜK tarafından TÜRKSAT yönetimine sunuldu. Yaşanan gelişmeden sonra açıklamada bulunan AYD Başkanı Sinan Burhan, "Yerel televizyonların sorunlarının çözümü noktasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey her daim yapıcı oldu. Yerel kanallar özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak çok zor duruma düştü. RTÜK reklam paylarının ödenmesi noktasında da kolaylık gösterdi. O nedenle sayın başkana ve RTÜK üyelerine teşekkür ederiz." dedi.

Hamza Dağ'ın yerel medyaya desteği...

Yerel medyanın sınırlı ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirten Burhan, uydu ücretlendirmesindeki eşitsizliğin çözümü noktasında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın çok büyük bir emeğinin olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Hamza bey göreve gelir gelmez ilk olarak yerel medyanın sorunlarının çözümü noktasında adım attı. Yerel medyanın demokrasimiz ve kültürümüz açısından önemli olduğunu her daim söyleyen sayın Dağ’a bu duyarlı yaklaşımı nedeniyle teşekkür ederiz. Bu sorun çözülürse Anadolu medyası rahat bir nefes alacaktır. Kangren haline dönmüş bu sorun gündemden düşecek."

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "yerel medya"ya desteğine de değinen Sinan Burhan, "Pandemi sürecinde reklamların azalması nedeniyle ekonomik olarak zorlanan yerel medyaya, zaman zaman, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu reklam desteği vermiştir. Bu reklamlar yerel medyanın elektrik faturası ödemesinde, su faturası ödemesinde, sigorta ödemesinde nefes olmuştur. O nedenle Bakanımız Adil beye teşekkür ediyoruz." ifadelerlnl kullandı.

TÜRKSAT teklife sıcak bakıyor

Mevcut uygulamaya göre televizyon kanalları ulusal-yerel ayrımı yapılmazksızın aynı uydu ücretini ödüyor. RTÜK tarafından TÜRKSAT'a sunulan teklife göre ise, televizyon kanalları RTÜK’e beyan ettikleri reklam gelirlerine göre uydu ücreti ödeyecek. Öte yandan TÜRKSAT yönetiminin de teklife sıcak baktığı ve yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında bu konuyu karara bağlayacağı öğrenildi.