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Siyaset Yerel seçimlere iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Siyaset

Yerel seçimlere iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-03-29 16:28:00 - 2024-03-29 16:50:49
Yerel seçimlere iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti Sancaktepe ilçe mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca ilimizin ilçemizin hangi zihniyetle yönetileceğinin kararını pazar günü vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti Sancaktepe ilçe mitinginde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Önümüzdeki 5 yıl boyunca ilimizin ilçemizin hangi zihniyetle yönetileceğinin kararını pazar günü vereceğiz.

Fakir fukarayı daha fazla kollamamız gereken mübarek günlerden geçiyoruz. Dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sıkıntı çekiyor. İsrail'in zalim hükümeti Gazze'deki kardeşlerimizi vahşice katlediyor.

Ellerimizi semayı Gazeli mazlumlar için de açıyoruz. Şimdiye kadar toplam 40 bin tondan fazla yardım malzemesi gönderdik. Dün de 8. yardım gemimizi Mısır'a sevk ettik. İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz.
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Türkiye, tüm kurumları ile Filistin halkının yanındadır. AFAD ve Kızılay başkanımız ile görüştüm ve yoğun şekilde bu yardımları ulaştırma gayretinde olduklarını öğrendim. Erdoğan'ın her türlü bedeli göze alarak verdiği mücadelenin şahidi Filistinli kardeşlerimizin kendileridir.

Türkiye Suriye, Somali, Karabağ imtihanını nasıl alnının akı ile verdi ise Gazze imtihanını da verecektir. Filistinliler özgürlüklerine, bağımsız devletine kavuşana kadar durmayacağız. Gazzeli yiğitlere terörist iftirası atanların bize söyleyecekleri tek kelamı olamaz.

Geçtiğimiz sene 14-28 Mayıs seçimlerinden önce sizlerle kucaklaşmış sizlerle ahdimizi yenilemiştik. Allah razı olsun Sancaktepeli kardeşlerimiz bize verdikleri söze sadık kaldılar. 31 Mart'ta bu sözü yenileyeceğimize eyvallah diyor muyuz?

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