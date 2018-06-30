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'Yerel seçimlerde de rekor oy çıkaracağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 15 ilçe ve büyükşehiri daha AK belediyecilikle buluşturacaklarını belirterek, "Bu seçim çalışmasında nasılsak aynı tempoda devam edeceğiz. Yerel seçim startı hayırlı olsun. Hedefe kilitleneceğiz. Yerel seçimden de rekor oyla zaferle çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:36
'Yerel seçimlerde de rekor oy çıkaracağız'

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi ile ilgili, partisinin, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde bulunan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, Adana'da yerel seçimlerin startını verdiklerini söyledi.

'BÜTÜN BELEDİYELERİ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ'

Yerel seçimlere kadar sık sık sahada olacaklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Bütün belediyeleri almak için yola çıkacağız. Güçlü bir ekip oluştu. Hedefimize ulaşacağız. Her yerde olacağız. Adana'mıza AK damgasını güçlü şekilde vuracağız. Adana'mızı 'turuncu' yaptık. 15 ilçe ve büyükşehri de AK belediyecilikte buluşturacağız. Bu seçim çalışmasında nasılsak aynı tempoda devam edeceğiz. Yerel seçim startı hayırlı olsun. Hedefe kilitleneceğiz. Yerel seçimden de rekor oyla zaferle çıkacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilçelerden en fazla Sarıçam'ın Boztepe Mahallesi'nde yüzde 92,50, Yüreğir'in Solaklı Hürriyet Mahallesi'nde yüzde 89,09, Seyhan'ın Mekan Mahallesi'nde yüzde 84,97 ve Çukurova'nın Dörtler Mahallesi'nde de yüzde 82,28 oy aldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:36
  1. Adana
  2. Jülide Sarıeroğlu
  3. AK Parti
  4. Yerel seçimler

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