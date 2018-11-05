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Yerel seçimlerde, aday olacak isim mi parti mi önemli? 'Liderim Erdoğan ve partim önemli'

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Yerel seçimlerde, açıklanacak aday mı parti mi önemli? " sorusunu yöneltti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:19

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Türkiye, Mart 2019'da sandık başına giderek yerel seçimlerde tercihini yapacak.

Seçimlere yaklaştığımız bu günlerde, siyasi partilerin mesaisi daha da yoğunlaştı. Tüm partiler; özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde doğru adayı belirleyebilemek için titizlikle çalışıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarına bir de kulis bilgileri eklenince hemen her gün yeni bir ismin aday olacağı konuşuluyor.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Yerel seçimlerde, açıklanacak aday mı parti mi önemli? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız birçok seçmen partisinin liderine güvendiğini belirterek, belirlenecek adayı destekleyeceklerini söylüyorlar. Fakat kimileri ise partiden önce adayın önemli olduğunu ve hizmet edecek çalışkan kişileri destekleyeceklerini ifade ediyorlar.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:19
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Yerel seçimler

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