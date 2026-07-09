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Ekonomi Bakan Işıkhan: 6 ayda 723 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik
Ekonomi

Bakan Işıkhan: 6 ayda 723 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik

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Bakan Işıkhan: 6 ayda 723 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un Ocak-haziran ayları arasında 723 binden fazla kişinin işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurarak, işyerlerinin halen 1.2 milyondan fazla eleman eksikliği yaşadığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: "İstihdamımız ve üretimimiz arttıkça, yatırım ortamımız ve ekonomimiz güçlendikçe; Türkiye güçlenmeye devam edecek. Ocak-haziran ayları arasında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 400 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1.6 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik."

"1.2 milyondan fazla açık iş, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Kurumsal hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından erişilebilirliğini artırmaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."

 

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