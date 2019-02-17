Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte şehir şehir oy oranları

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde anket çalışmaları devam ediyor. Son seçim anketine göre İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım yüzde 54,2 oy oranı alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 45.8 oy alıyor. Ankara'da ise Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki yüzde 52.2 oy alırken Mansur Yavaş ise 47.8 oy alıyor. İşte son anket sonuçlarından çıkan tablolar.

Mehmet Özhaseki’den seçim sonuçları açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında devam eden görüşmelerin 2-3 gün içinde sonuçlanacağını bildirdi. Ankara'daki son anketlerin sorulması üzerine Özhaseki, "Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde dağınıklık vardı. Ama çok şükür, biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber olduğumuz, ittifak ettiğimiz MHP var. Bizim iki partinin oyu bile başlı başına yüzde 50'yi aşmamıza yetiyor." dedi.

Anket sonuçlarında son durum nasıl?

Star Gazetesi yazarlarından Kemal Gümüş bir haberinde anket sonuçlarına değindi. CHP ile İP’in 31 Mart yerel seçimleri öncesi PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutması, terör örgütü sözcülerinin Millet İttifakı'na destek veren açıklamaları, vatandaşların tepkisine neden oldu. Millet İttifakı çatısı altında toplanan CHP, İP ve Saadet Partisi’nin HDP ile yaptığı anlaşmaya tepki gösteren seçmenler, hızla kendi partilerinden uzaklaşıyor.

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Aydın, Hatay’da her ilde ortalama 4 bin 300 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede vatandaşlar, yerel seçimlerinde tercihlerini AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndan yana tavır koyacağını söyledi. 2014 Yerel Seçim sonuçları ve 24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçları dikkate alınarak yapılan araştırmaya katılan vatandaşların, Mart 2019 seçimlerinde sandığa gitme gerekçeleri olarak, yaşadığı ilin değişime olan ihtiyacı, daha iyi hizmetler, yenilikler, yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi nedenler ön plana çıktı.

Seçmen bölücülükten rahatsız

Sonuçları değerlendiren Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, HDP’nin Millet İttifakı’na destek vermek amacıyla iş birliği yapması, aday çıkarmaması veya profili düşük adaylar çıkarmasının sonuçları etkileyeceğini söyledi. CHP’nin kurucu parti olma özelliğinin aksine bir görüntü çizmesine dikkat çeken Gezici “Bölücü bir hareketin siyasal uzantısı şeklindeki hareketle beraber anılması, ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik duyarlılık sahibi, merkeze yakın seçmeni CHP’den uzaklaştırdı. İP ve CHP seçmeni tercih yapmak zorunda bırakıldığında HDP’li ittifaktansa MHP ve AK Parti ittifakına söz konusu illerde destek verdiği ortaya çıktı. Bu algıdan dolayı seçmen kızgın davranıyor. Millet İttifakı’nın bir birine zıt partileri bir araya getiremediği ve tam anlamıyla tabanda ittifakın olmadığı görülüyor” dedi.

Adana’da oyları hassasiyet belirleyecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verecekleri sorulan Adanalıların yüzde 57,7’si AK Parti ve MHP’ninortak adayı MHP’li Hüseyin Sözlü’ye oy vermek istediğini ifade etti. Seçmenlerin yüzde 42,3’ü de Zillet İttifakı’nınCHP adayı Zeydan Karalar’a oy vermek istediğini vurguladı.

HDP’nin Zeydan Karalar’ı destekleme kararı alması ve Karalar’ın yakın zamanda PKK terör örgütü mensubunun cenaze törenine araç tahsis etmesi seçmenlerin oy tercihini etkiledi. Bu bağlamda terör örgütüne verilen destek sonucu ortaya çıkan tepki Cumhur İttifakı adayının oy oranını yüzde 58’lere kadar yükseltti.

Hatay’da ‘Savaş’ı kaybetti

Hataylılar Cumhur İttifakı’ndan yana tercihte bulunacaklarını açıkladı. Hatayın yüzde 53,8’i AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı İbrahim Güler’i tercih ederken, yüzde 43,5’i de Zillet İttifakı’nın adayı Lütfü Savaş’ı tercih edeceğini belirtti. Savaş’a destek verecek HDP’lilerin oy oranı ise yüzde 2,7’de kaldı.

Bursa’da Cumhur zorlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için hangi partiye oy verecekleri sorulan Bursalıların yüzde 48,8’i AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Alinur Aktaş’a oy vermek istediğini yüzde 51,2’i de Zillet İttifakı’nın CHP adayı Mustafa Bozbey’e oy vermek istediğini belirtti.