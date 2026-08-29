Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı
Belçika’da yeni apartman projesi için hazırlanan alanda yapılan kazı, yüzlerce yıllık bir eserin gün yüzüne çıkmasına yol açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Belçika’da yeni apartman projesi için hazırlanan alanda yapılan kazı, yüzlerce yıllık bir eserin gün yüzüne çıkmasına yol açtı.
Belçika’nın Ghent kentinde başlayan inşaat çalışmaları, beklenmedik şekilde arkeolojik kazıya dönüştü. Apartman kompleksi yapılması planlanan alanda, İmparator V. Charles döneminde inşa edilen İspanyol kalesine ait kalıntılar bulundu. Bölgede yapılan incelemeler, alanın yalnızca bir kale geçmişine değil, çok daha eski yerleşim izlerine de sahip olduğunu gösterdi.
Yeni yapılaşma için hazırlık yapılan bölgede önce yıkım çalışmaları yürütüldü. Zeminde ortaya çıkan taş parçaları ve duvar izleri üzerine arkeologlar alanda detaylı inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar, kalıntıların 16. yüzyılda inşa edilen İspanyol kalesine ait olduğunu ortaya koydu. Kalenin, döneminde Ghent halkı üzerinde kontrol sağlamak amacıyla yaptırıldığı ifade edildi.
Tarihi yapı zamanla harabeye dönmüş ve 19. yüzyılda bölgenin yerleşime açılmasıyla büyük ölçüde toprağın altında kalmış.
Yıllar boyunca mahalle dokusunun altında kalan kale izleri, apartman projesi için başlatılan çalışmalarla yeniden görünür hale geldi.
Kazıda en dikkat çeken noktalardan biri, döneminde atıkların bırakıldığı düşünülen çukur oldu. Bu alanda bulunan kalıntıların, kalede yaşayan askerlerin günlük yaşamına dair önemli bilgiler verebileceği değerlendiriliyor.
Hayvan kemikleri, tohumlar ve bitki polenleri üzerinden askerlerin ne yediği, bölgede nasıl bir yaşam sürdüğü ve kalenin nasıl kullanıldığı araştırılacak.
Kazı alanında cam kaplar, seramik parçaları ve Roma dönemine ait yapı malzemeleri de bulundu.
Ayrıca çakmak taşı aletlere rastlanması, bölgede insan varlığının çok daha eski dönemlere uzanabileceğini gösterdi.
Kalenin bulunduğu alanın, Ghent’in en eski dini yapılarından biri olarak bilinen St. Bavo Manastırı’nın üzerine kurulduğu belirtiliyor.
Bu nedenle kazılarda 13. ve 16. yüzyıllar arasına tarihlenen çok sayıda Orta Çağ iskeleti de ortaya çıkarıldı.
Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaat planı da yeniden ele alındı. Apartman projesinin devam edeceği ancak alanın hassas yapısı nedeniyle bodrum bölümlerinin sınırlı tutulacağı aktarıldı.
Kalıntıların bir kısmı ise gelecekte daha gelişmiş yöntemlerle incelenebilmesi için dokunulmadan korunacak.
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