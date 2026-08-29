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Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

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Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Belçika’da yeni apartman projesi için hazırlanan alanda yapılan kazı, yüzlerce yıllık bir eserin gün yüzüne çıkmasına yol açtı.

#1
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Belçika’nın Ghent kentinde başlayan inşaat çalışmaları, beklenmedik şekilde arkeolojik kazıya dönüştü. Apartman kompleksi yapılması planlanan alanda, İmparator V. Charles döneminde inşa edilen İspanyol kalesine ait kalıntılar bulundu. Bölgede yapılan incelemeler, alanın yalnızca bir kale geçmişine değil, çok daha eski yerleşim izlerine de sahip olduğunu gösterdi.

#2
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Yeni yapılaşma için hazırlık yapılan bölgede önce yıkım çalışmaları yürütüldü. Zeminde ortaya çıkan taş parçaları ve duvar izleri üzerine arkeologlar alanda detaylı inceleme başlattı.

#3
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Yapılan çalışmalar, kalıntıların 16. yüzyılda inşa edilen İspanyol kalesine ait olduğunu ortaya koydu. Kalenin, döneminde Ghent halkı üzerinde kontrol sağlamak amacıyla yaptırıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Tarihi yapı zamanla harabeye dönmüş ve 19. yüzyılda bölgenin yerleşime açılmasıyla büyük ölçüde toprağın altında kalmış.

#5
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Yıllar boyunca mahalle dokusunun altında kalan kale izleri, apartman projesi için başlatılan çalışmalarla yeniden görünür hale geldi.

#6
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Kazıda en dikkat çeken noktalardan biri, döneminde atıkların bırakıldığı düşünülen çukur oldu. Bu alanda bulunan kalıntıların, kalede yaşayan askerlerin günlük yaşamına dair önemli bilgiler verebileceği değerlendiriliyor.

#7
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Hayvan kemikleri, tohumlar ve bitki polenleri üzerinden askerlerin ne yediği, bölgede nasıl bir yaşam sürdüğü ve kalenin nasıl kullanıldığı araştırılacak.

#8
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Kazı alanında cam kaplar, seramik parçaları ve Roma dönemine ait yapı malzemeleri de bulundu.

#9
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Ayrıca çakmak taşı aletlere rastlanması, bölgede insan varlığının çok daha eski dönemlere uzanabileceğini gösterdi.

#10
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Kalenin bulunduğu alanın, Ghent’in en eski dini yapılarından biri olarak bilinen St. Bavo Manastırı’nın üzerine kurulduğu belirtiliyor.

#11
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Bu nedenle kazılarda 13. ve 16. yüzyıllar arasına tarihlenen çok sayıda Orta Çağ iskeleti de ortaya çıkarıldı.

#12
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaat planı da yeniden ele alındı. Apartman projesinin devam edeceği ancak alanın hassas yapısı nedeniyle bodrum bölümlerinin sınırlı tutulacağı aktarıldı.

#13
Foto - Temel kazısı tarihin kapısını açtı! Toprağın altından 16. yüzyıl sırrı çıktı

Kalıntıların bir kısmı ise gelecekte daha gelişmiş yöntemlerle incelenebilmesi için dokunulmadan korunacak.

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