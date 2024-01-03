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Gündem Yerel seçime az kaldı! Büyük Türkiye Partisi, Ocak Partisi'ne katıldı
Gündem

Yerel seçime az kaldı! Büyük Türkiye Partisi, Ocak Partisi'ne katıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 18:12:00 -
Yerel seçime az kaldı! Büyük Türkiye Partisi, Ocak Partisi'ne katıldı

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerel seçimlere girmeye hak kazanan Büyük Türkiye Partisi'nin partilerine katıldığını açıkladı.

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Canpolat, Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılabilecek 36 partiden biri olarak açıkladığı Büyük Türkiye Partisi’nin partisine katıldığını belirtti. Osmanlı Ocakları’nın Ocak Partisi’ni sonuna kadar destekleyeceğini ifade eden Canpolat, “Biz Ocak Partisi olarak medeniyetimize sarılıyoruz. Ecdadın izini Cumhuriyetin değerlerinde yapıyoruz. Günümüz şartlarında hayatın bize sunmuş olduğu imkanlar, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat, bunların hepsinin üzerinde Osmanlı medeniyetinin üzerine bir tuğla koymak değil niyetimiz. Biz onların tozunu bile alabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Canpolat, her geçen gün Türk milletini buluşturma, kavuşturma, eğitim seviyesini yükseltme, suç oranlarını azaltma yolunda emin adımlarla devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Canpolat, tüm Büyük Türkiye Partisi adına Hüseyin Durmaz’a rozetini takdim etti.

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