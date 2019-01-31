Yerel seçim öncesi son anket açıklandı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İstanbul'da aday çıkarmayarak üstü örtülü olarak CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verecek. Tüm bu oyunlara rağmen yapılan anketler AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım önde gösteriyor.

Araştırma şirketi ORC Genel Müdürü Murat Pösteki, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yıldırım önde"

"İstanbul'da durum Binali Yıldırım'ın lehine görünüyor" diyen Pösteki, şu ifadeyi kullandı. "Yıldırım, şu an da İmamoğlu'nun yüzde 2,5-3 puan ile önünde bulunuyor"