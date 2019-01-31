0553 313 94 23

Yerel seçim öncesi son anket açıklandı!

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi yapılan son ankete göre; Binali Yıldırım İstanbul'da ipi göğüslüyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 23:16
Yerel seçim öncesi son anket açıklandı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İstanbul'da aday çıkarmayarak üstü örtülü olarak CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verecek. Tüm bu oyunlara rağmen yapılan anketler AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım önde gösteriyor.

Araştırma şirketi ORC Genel Müdürü Murat Pösteki, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. 

"Yıldırım önde"

"İstanbul'da durum Binali Yıldırım'ın lehine görünüyor" diyen Pösteki, şu ifadeyi kullandı. "Yıldırım, şu an da İmamoğlu'nun yüzde 2,5-3 puan ile önünde bulunuyor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:16
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Binali Yıldırım
  4. İmamoğlu
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. HDP

YORUM YAZ

  • Ali Faruk TERZİ Ali Faruk TERZİ 18 dk önce
    Herşeye rağmen ısdırap çekiyorum. 2001 yılında Trabzonda kurdüğum parti malesef yerel seçimlerde Bitişini yaşayacak. Bunu hak etmedi mi? Şımarıkça davranarak hak etti. Millet vekilliği okul hediyesi olarak verildi tek bu dahi Bu son İçin geçer akçe ama yinede derinlerden ısdırap duyuyorum...
  • OmerOmer28 dk önce
    Angara yok mu?
  • bakiyorumbakiyorum30 dk önce
    bu ülkede nasil olur da chp+hdp+pkk+ip+cia+fetö+layikci münafik kafir karisimi bir yapi basa gecerse rahat ederiz sanan geri zekali enayi dinazor kafali insanlar yasiyor. cahallik diz boyu...
  • BabaBaba36 dk önce
    Siz bizimle dalga geçmeyin hdp terörse ona oyveren 6milyon teröristse mecliste niye üçüncü parti
  • AhmetertanAhmetertan42 dk önce
    NE YAPARLARSA YAPSINLAR MİLLET ARTIK UYANDI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK GELİYOR İMAMOĞLU GELİYORTutulmaz oldu verilen sözlerNe haldeyiz böyle bizlerGülmez oldu gülen yüzlerGeliyor İmamoğlu geliyorYüzleri güldürmeye geliyorBüyük küçük saymaz olduTok yedikçe doymaz olduHalimizi kimse sormaz olduGeliyor İmamoğlu geliyor Derde derman olmaya geliyorÇarşıya pazara şöyle bir bakınYeter artık yeter bir tavır takınGüzel günler bizlere olsun yakın Geliyor İmamoğlu geliyor Bizlere güzel hizmet için geliyorBakın gençler bayan ve beylerİnanın geçen zaman bizi eylerŞair Zeynel sizlere doğru söylerİnanın bu sefer İmamoğlu geliyor Bunu dünya da alem biliyorİmamoğlu kim diye sorarsanNamda değil şöhrette değilYalan bilmez sahte sözlü değil İnanın bu sefer İmamoğlu geliyor İstanbula güzel hizmet için geliyor Şair Zeynel Parmaksız
  • Admin Admin 46 dk önce
    Bu anket hic inandırıcı değil akp %20 oy kaybı var istanbul ve ankara el değiştire bilir akp de cok kötü gidişatı var hakın sesine isteğine kulak tıkıyor halkı iyice fakirleştirti zengin iyice zenginleştirdi ülkede nekadar kamuya aid fabrika varsa hepsini sattı çünkü devletin kasasında para kalmadı bide market poşetlerinden para almaya bakıyor dünyanın hiçbir ilkesinde böyle bir uygulama yok yazık böyle bir türkiye var
  • Al sana ManifestoAl sana Manifesto1 sa önce
    Refarandum dan EVET çıktığında TÜRKIYE uçacak idam çıkacaktı !!!!!!
  • VeliVeli1 sa önce
    Fetonun kanalları uydudan teker teker kapatılırken sokaklara dökülüp özgür basın susturulamaz sloganları atanlar hükümeti fetoya kolkola olmakla suçluyor asıl fetoya kolkola olanlar bunlardır ayrıca fetonun yurtiçi ve yurtdışında okullarının açılmasında ecevitin çok büyük katkıları vardır ama bunu görmezler
  • TarafsızTarafsız1 sa önce
    Domates-Biber-Patlıcan......
  • AngaralıAngaralı1 sa önce
    Çok koyu 74 yaşındaki babam bile ben bu FETOCU karakebap a oy vermem Mansur Yavaş diyor ama ben kerhen verebilirim ama ak partiye tekrar ugrayacagim bakalim hava bir milyon kibir abideleri düzelmezlerse ETIMESGUT da Iyi parti verecem MHP asayı enver onursuz bir adam büyük şehir kararsız
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bu seçimde değil Binali Yıldırım,Yüzbinali Yıldırım bile gelse Akp'yi kurtaramaz.18 tl olan patlıcanı,10 tl olan salatalığı santim santim yerleştiğini 31 martta görecekler.Patates 5 tl varmı böyle adalet.Antalyada,mersindelimon üreticisi kadın tarlada 25 kuruş,manavda 5 tl derken onun acısını ızdırabını anlamayan insan değildir.12 ay uğraş, hayvanlar gibi çalış,ordan bir yamyam gelsin senin rızkını çalsın.Rızkın çogunluğu ticarette ama bir ölçüde var elbette.Nedense hep bunları yerine adam yok diye kendimizi kandırdık.Varsın adam olmasın.Zaten adam değiller....Reis hariç...Oda biçare...
  • göktuğ1299göktuğ12991 sa önce
    Gündemimde seçim yok. Sandığa boykot var. Süresiz nafaka adaletsizliği 24 Haziran seçimlerinden önce seçimden sonra düzenleme yapılacak diye beyanat verildi. Yeni bir seçim geldi şimdide 31 Mart seçimlerinden sonraya bırakıldı yada 2019 yılı içerisinde TBMM ye gelecek diye açıklamaları okuyoruz. Bitmek bilmeyen çalışmalar, seçimden sonra denilerek her seçimde gazımızı almaya mı çalışıyorlar sanırım öyle. Gündemimde seçim yok bir çok gerek nafaka meselesi olsun gerekse başka mağdur vatandaşlar benim gibi düşünmekte olduğunu görüyorum. 2023 te görüşürüz belki Allah ömür verirse
  • Veli YURTVeli YURT1 sa önce
    Ak parti çay simit hesabı ile ikdidar oldu cebimizde çay parasi yok nasil olacak
  • Bize İş Lazım Bize İş Lazım 1 sa önce
    HDP kapatılsın diyoruz bizim bakan biz HDP ye karşı değiliz ama pkk ya karşıymış parti kapatmaya karşıymış artık ben HDP FETO ERGENEKON BALYOZ PAPA vatikan ey papaz virmem yok eto inanmiyorum çünkü bende KANDIRILDIM
  • misafirmisafir1 sa önce
    yahu he he AKP önde!..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sosyal medya platformlarından sahte hesap operasyonu
  1. Sosyal medya platformlarından sahte..
  2. Futbolda ara transfer dönemi kapandı
  3. Asker olacaktı... Feci kaza: 3 ölü, 13..
  4. Beyoğlu'nda yangın
  5. Omar'ın ABD Temsilciler Meclisi Dış..
  6. ABD kuklası Guaido'dan ilk açıklama:..
  7. "Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek..
  8. Fedor Kudriashov, Medipol Başakşehir'de
  9. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2019
  10. Osmanlıspor'da transfer
  11. Türk akademisyene Çekya'dan "Onur..
  12. Bozdağ'da mahsur kalanları belediye..
  13. BM Özel Raportöründen ABD'ye sert..
  14. Tunus'taki Arap Zirvesi'nin gündemi..
  15. İzmir'de tarlalar su altında kaldı
  16. "Kariyerim için büyük bir adım"
  17. Almanya, Fransa ve İngiltere "Instex"i..
  18. Çavuşoğlu Romanya'da
  19. Türkiye’nin Amsterdam..
  20. "KKTC'yi hazmedemeyenler dikkate..
Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu

Günün Karikatürü

01 Şubat 2019
İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti