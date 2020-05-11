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Aktüel

Yerel sanatçılar moral verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara moral vermek ve işsiz kalan yerel sanatçılara destek olmak amacıyla başlattığı mobil konserlerin son durağı İbradı, Akseki ve Gündoğmuş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:06:50 -
Yerel sanatçılar moral verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara moral vermek ve işsiz kalan yerel sanatçılara destek olmak amacıyla başlattığı mobil konserlerin son durağı İbradı, Akseki ve Gündoğmuş oldu.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek, işsiz kalan yerel sanatçılara destek olmak amacıyla başlatılan mobil konserler Ramazan ayında da devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlik otobüsü Kaş’tan Gazipaşa’ya bütün ilçeleri karış karış gezdi. Mobil otobüsün son durağı İbradı, Akseki ve Gündoğmuş oldu. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyonda yerel sanatçılar, mobil otobüs üzerinden vatandaşlara unutulmaz bir Pazar günü yaşattı. Yerel sanatçılar orkestrasının konserine ilgi yüksek oldu.


Pazar gününün aynı zamanda Anneler Günü olması nedeniyle anneler de unutulmadı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş’ta annelere kırmızı karanfil hediye etti. Yaklaşan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara bayrak dağıldı.

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