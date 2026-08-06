Ağzından çıkanları kulakların duymuyor mu? Ertuğrul Özkök adliye çıkışı kıvırdı
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"Bu devirler geçecek" deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası AK Parti'nin yıkılacağını ima eden ve defalarca halkın oyuyla seçilerek göreve gelen Erdoğan'ı diktatör Franco'ya benzeten Ertuğrul Özkök isimli eski Türkiye artığı, adliye çıkışı yine dansöz gibi kıvırdı.
28 Şubatçı ve başörtü karşıtı Ertuğrul Özkök, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Burada savcılıkça ifadesi alınan Özkök, ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.
Özkök, "Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak. Başka söyleyecek bir şeyim yok artık. Çünkü adalete intikal ettiği için bundan sonrası sayın savcının değerlendirmesi tabii ki." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Özkök, adliyeden ayrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Özkök hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir programda kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
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