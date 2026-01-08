  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Yere düşen cüzdanını alıyordu kamyon ezdi

Ankara’da yoluna ortasında yere düşen cüzdanını almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak ezilen yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi’nde yolun karşısına geçerken cüzdanını düşüren 63 yaşındaki Y.D.’yi düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonu ezdi. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili konuşan bölge esnafından Ünal Kara, "Yaralanan kadının nabzı atmıyordu, kalp masajı yapıyorlardı ve ağır yaralıydı. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Bu mahallede yaşayan bir kadınmış. Ağzından kan geldiğini gördüm" dedi.

