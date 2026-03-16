Gündem
Trump'tan İran'a petrol kıskacı: Kara harekâtı için düğmeye bastı

Trump'tan İran'a petrol kıskacı: Kara harekâtı için düğmeye bastı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Orta Doğu’da gerilimi zirveye taşıyacak yeni bir hamle hazırlığında. Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda, İran'ın can damarı sayılan Hark Adası’ndaki petrolün kontrol altına alınması seçeneği değerlendiriliyor.

Söz konusu planın hayata geçirilmesi için Amerikan askerlerinin bizzat sahada bulunması gerektiği belirtilirken, Beyaz Saray kaynakları Trump’ın henüz nihai kararını vermediğini bildirdi.

ABD askerleri sahaya mı iniyor?

Ancak yetkililer, İran’ın petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’nın kontrol altına alınmasının Tahran yönetimine telafisi güç bir ekonomik darbe vuracağı görüşünde birleşiyor.

Hürmüz Boğazı'nda "dar koridor" tehlikesi

Bölgedeki riskler sadece siyasi değil, teknik zorluklarla da artıyor:

  • Kritik Geçiş: Günde yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğaz, küresel enerji arzının kalbi konumunda.
  • Dar ve Riskli: Büyük gemilerin geçebileceği güvenli koridorun oldukça dar olması, navigasyon müdahaleleri ve saldırı riskini artırıyor.
  • Saldırılar Sürüyor: UKMTO verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana bölgede en az 20 gemi saldırıya uğradı.

Trump: "Kendi enerjinizi kendiniz koruyun"

Başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Körfez petrolüne bağımlı olan ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin de içinde bulunduğu bir koalisyonun devreye girmesini beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkelerin devreye girmesini ve kendi topraklarını korumasını istiyorum. Çünkü bu onların toprakları ve enerjilerini aldıkları yer burası."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları üçüncü haftasına girerken, yedi ülkeyle temas kurduğunu açıklayan Trump’ın, bölgedeki enerji güvenliği kartını nasıl kullanacağı merakla bekleniyor.

