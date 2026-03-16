Kenya’da tarihi zafer! Toyota yine zirvede
Dünya Ralli Şampiyonası’nın en zorlu etaplarından biri olarak kabul edilen Kenya Safari Rallisi’ni Toyota pilotu "Takamoto Katsuta" kazandı.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Kenya Safari Rallisi’nde Toyota bir kez daha zirveye çıktı. Kazanan ise, kariyerindeki ilk WRC zaferine ulaşan Japon sürücü TakamotoKatsuta ve co-pilotu AaronJohnstonoldu. Bu zaferle birlikte Toyota’nın efsanevi rallideki yenilmezlik serisi devam etti. Katsuta, bu sonuçla WRC tarihinde yarış kazanan ikinci Japon pilot olmayı başardı. Kenya’daki rallilerde her zaman güçlü performans sergileyen Katsuta, daha önce beş startında üç kez podyuma çıkmış ve 2021’de kariyerinin ilk WRC podyumunu yine burada elde etmişti. Hafta sonu boyunca yaşadığı lastik patlamalarına rağmenKatsuta, sonraki etaplarda istikrarlı bir sürüş ortaya koyarak, ralliyi 27.4 saniye farkla kazanmayı başardı.
Katsuta’nın zaferi, takımının Kenya Safari Rallisi’nde 2021’den bu yana üst üste altıncı galibiyeti olurken, Toyota’nın buradaki toplam zafer sayısını da 14’e çıkardı. Yarış öncesi ve sırasında etkili olan yoğun yağmur ve çamurlu etaplar, modern dönemin en zorlu Safari rallilerinden birine sahne oldu. Cumartesi sabahı üçüncü etapta oluşan yoğun çamur, takımın lider durumdaki araçlarını olumsuz etkiledi. ElfynEvans süspansiyon hasarı nedeniyle yarış dışı kalırken, OliverSolberg ve SébastienOgier yaşanan sorunlar sebebiyle etaplarda kayıp yaşadılar. Takımın genç pilotu Sami Pajari ise ciddi lastik hasarı nedeniyle yaklaşık beş dakika kaybetmesine rağmen daha sonraki etaplarda hızlanarak ralliyi üçüncü sırada tamamladı. Böylece Pajari, son beş yarışta üçüncü kez podyuma çıkarken üst üste ikinci podyum başarısını elde etti.
Kenya Safari Rallisi’nin ardından Pilotlar Şampiyonası’nda liderliğini sürdüren Evans, Solberg’in 8, Katsuta’nın ise 11 puan önünde yer aldı. Markalar Şampiyonası’nda ise TOYOTA GAZOO Racing, rakiplerinin 43 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Öte yandan GR Yaris Rally2 araçları da güçlü performans sergiledi. GusGreensmith genel klasmanda altıncı olurken WRC2’de ikinci sırayı aldı. Diego Dominguez ise ralliyi dokuzuncu sırada tamamladı. Afrika’nın zorlu etaplarında elde edilen bu sonuç, hem Katsuta’nın kariyerinde yeni bir sayfa açtı hem de Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki güçlükonumunu bir kez daha pekiştirdi.
Kankkunen, tüm ekibin bu zaferin ardından çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Katsuta daha önce zafere pek çok kez yaklaşmıştı ve bunu gerçekten hak etti. Çok iyi bir pilot ve bir Japon sürücünün yeniden bir WRC rallisini kazanması bizim için son derece sevindirici.Safari Rallisi aynı zamanda benim de 41 yıl önce WRC’deki ilk zaferimi kazandığım yarıştı ve böylesine zorlu bir organizasyonda bunu başarmak gerçekten çok özel. Bu, rallinin takvime geri dönmesinden bu yana gördüğümüz en zorlu Safari oldu ve bizim için iniş çıkışlarla dolu bir hafta sonuydu. Cumartesi üç aracımızın yarış dışı kalması büyük bir hayal kırıklığıydı ancak OliverSolberg, SébastienOgierve ElfynEvansson gün takım için maksimum puanı almak adına çok mücadele ettiler ve iyi bir performans ortaya koydular. Mutlu olmamız için pek çok neden var” dedi.
Sezonun dördüncü yarışı bir yıl aranın ardından Hırvatistan Rallisi olacak. 9-12 Nisan tarihlerinde yeni merkezi Rijeka olacak şekilde düzenlenecek ralli, zorlu asfalt etapları, hızlı ve daha teknik bölümlerinyanı sıra sürekli değişen zemin yapısı ve yol tutuş koşullarıyla dikkat çekiyor.
