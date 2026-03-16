Kenya’da tarihi zafer! Toyota yine zirvede

Kankkunen, tüm ekibin bu zaferin ardından çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Katsuta daha önce zafere pek çok kez yaklaşmıştı ve bunu gerçekten hak etti. Çok iyi bir pilot ve bir Japon sürücünün yeniden bir WRC rallisini kazanması bizim için son derece sevindirici.Safari Rallisi aynı zamanda benim de 41 yıl önce WRC’deki ilk zaferimi kazandığım yarıştı ve böylesine zorlu bir organizasyonda bunu başarmak gerçekten çok özel. Bu, rallinin takvime geri dönmesinden bu yana gördüğümüz en zorlu Safari oldu ve bizim için iniş çıkışlarla dolu bir hafta sonuydu. Cumartesi üç aracımızın yarış dışı kalması büyük bir hayal kırıklığıydı ancak OliverSolberg, SébastienOgierve ElfynEvansson gün takım için maksimum puanı almak adına çok mücadele ettiler ve iyi bir performans ortaya koydular. Mutlu olmamız için pek çok neden var” dedi.