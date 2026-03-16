Yine CHP yine cinsel saldırı yine darp ve şantaj! Antalya’da CHP’li Meclis Üyesi hakkında şok iddia
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde patlak veren skandal iddialar şehri ayağa kaldırdı. Belediye Meclis Üyesi Taylan Şanlı’nın, bir belediye çalışanını zorla alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğu ve elindeki görüntülerle şantaj yaptığı ileri sürüldü.
Belediyenin Ulaşım Daire Başkanlığı’nda çalışan Cemre İ., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede dehşet dolu anları anlattı. İddiaya göre, 19 Ocak’ta Şanlı’nın evinde gerçekleşen buluşmada genç kadın cinsel ilişki talebini reddedince, Meclis Üyesi Taylan Şanlı kapıları kilitleyerek kadının evden çıkmasına engel oldu.
Evde Zorla Alıkoyma ve Darp İddiası
Mağdur kadın, yaklaşık bir saat süren olay sırasında darp edildiğini ve zorla cinsel eylemlere maruz kaldığını ifade etti.
"Seni Rezil Ederim" Tehdidi ve Şantaj
Olayın ardından baskıların sürdüğünü belirten Cemre İ., Şanlı’nın kendisini "İşinden olursun, başına daha kötü şeyler gelir" diyerek tehdit ettiğini söyledi. Şikayet dilekçesindeki en çarpıcı iddia ise şubat ayı sonunda yapılan bir görüşmede ortaya çıktı. Cemre İ.’nin beyanına göre Şanlı, "Soyunurken videonu çektim. Ya benimle görüşürsün ya da bunları paylaşırım, insan içine çıkamazsın" diyerek açıkça şantaj yaptı.
Şanlı’dan Savunma: "Siyasetçi Olduğum İçin Kayıt Alıyorum"
Soruşturma kapsamında cep telefonuna el konulan Taylan Şanlı ise suçlamaları reddetti. Aralarındaki yakınlaşmanın rızaya dayalı olduğunu savunan Şanlı, görüntü ve ekran kaydı aldığını itiraf ederek kendisini şu sözlerle savundu:
"Ben siyasi bir insan olduğum için tüm konuşmalarımız ve görüntülü görüşmelerimizden örnekler yedekliyorum."
Süreç Nasıl İlerliyor?
- Adli Soruşturma: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
- Dijital İnceleme: Şanlı’nın el konulan telefonunda, mağdurun iddia ettiği şantaj görüntülerinin olup olmadığı teknik inceleme ile belirlenecek.
- Siyasi Yansımalar: CHP Antalya il yönetiminin ve Büyükşehir Belediyesi’nin, hakkında ağır suçlamalar bulunan meclis üyesiyle ilgili atacağı adımlar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.