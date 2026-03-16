Geçmeyen öksürüğe dikkat: Altından o hastalık çıkabilir!

KİŞİDEN KİŞİYE DEĞŞİYOR DHA'da yer alan habere göre, uzayan öksürüklerin çoğu zaman hava yollarındaki aşırı duyarlılıkla ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, enfeksiyonların bazı kişilerde alerjik zemini tetiklediğini ifade etti. Özlü, bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Bu tür öksürüklerin sebebi daha çok enfeksiyonunun tetiklediği alerjik bir zeminde ortaya çıkan vakalar olduğunu görüyoruz. Bazılarında önceden astım ya da alerjik nezle teşhisi var. Enfeksiyon bunu tetiklemiş oluyor ve bir alevlenme şeklinde geliyor. Bazılarında da önceden böyle bir teşhis de yok. İlk defa böyle bir tabloyla gelenler de var. Bazıları da ‘Enfeksiyonlardan sonra da uzayan öksürüklerim oluyordu’ şeklinde bir öykü anlatabiliyor.”