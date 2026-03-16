Geçmeyen öksürüğe dikkat: Altından o hastalık çıkabilir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla birlikte öksürük şikayetlerinde artış yaşanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle uzun süre geçmeyen öksürük konusunda uyarılarda bulundu.

Kış aylarında sık görülen grip ve soğuk algınlığı vakalarının ardından uzun süre geçmeyen öksürük şikayetleri artmaya başladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, enfeksiyon belirtileri geçse bile haftalarca devam edebilen inatçı öksürüğe karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

KİŞİDEN KİŞİYE DEĞŞİYOR DHA'da yer alan habere göre, uzayan öksürüklerin çoğu zaman hava yollarındaki aşırı duyarlılıkla ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, enfeksiyonların bazı kişilerde alerjik zemini tetiklediğini ifade etti. Özlü, bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Bu tür öksürüklerin sebebi daha çok enfeksiyonunun tetiklediği alerjik bir zeminde ortaya çıkan vakalar olduğunu görüyoruz. Bazılarında önceden astım ya da alerjik nezle teşhisi var. Enfeksiyon bunu tetiklemiş oluyor ve bir alevlenme şeklinde geliyor. Bazılarında da önceden böyle bir teşhis de yok. İlk defa böyle bir tabloyla gelenler de var. Bazıları da ‘Enfeksiyonlardan sonra da uzayan öksürüklerim oluyordu’ şeklinde bir öykü anlatabiliyor.”

Hava yollarındaki aşırı duyarlılığın kişiden kişiye değiştiğini belirten Özlü, bazı insanların çevresel faktörlere daha hassas tepki verdiğini söyledi. Özlü, “Bazı kişilerde aşırı duyarlılık dediğimiz, hava yollarımızda aşırı tepkisellik olabiliyor. Bu genelde doğuştan gelen bir özellik, herkesin hava yolu eşik değeri aynı değil. Bazı kişiler enfeksiyonlar, gazlar, kokular, tozlar, küf mantarları gibi farklı alerjenlere aşırı tepki verebiliyorlar. Bazıları ise daha sınırlı tepki verebiliyor. Hava yolu aşırı duyarlılığı öksürüğe neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.

ÖKSÜRÜK 8 HAFTAYI GEÇİYORSA DİKKAT Uzun süren öksürüklerin basit yöntemlerle geçmeyebileceğini söyleyen Özlü, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özlü, özellikle haftalarca süren öksürüklerde mutlaka uzman değerlendirmesi gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: “Bu öksürük, normal öksürük şurup ve haplarıyla geçmüyor. Balla ve bitki çaylarıyla iyileşmeyen inatçı bir öksürük. Çok rahatsız edici ve günlük yaşam kalitesini bozan bir öksürüktür. Mutlaka değerlendirilip, zeminde kronik bir hastalık var mı diye bakılmalı.”

Uzayan öksürüğün bazı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini de dile getiren Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen farklı bir patoloji ve öksürük karışabiliyor. Baktığımız zaman kalp yetmezliği vakaları da öksürükle gelebiliyor. Akciğer kanseri de öksürükle teşhisi koyabiliyoruz. Çok da geçiştirmemek gerekir. Uzayan öksürükleri ciddiye almak lazım. Normalde solunum yolu enfeksiyonları sonrasında 3-5 gün öksürük hepimizde devam eder ve sonrasında geçer. Bu çok sorun değil ama uzuyor 3 ya da 8 haftayı geçiyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Sebebini bulmak ve iyi tedavi edilmek gerekir. Hakikaten ciddi sorunlar çıkabiliyor.”/ kaynak: ensonhaber

