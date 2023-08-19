Yere dökülen köz parçaları otomobili bu hale getirdi!

Siirt merkez Karakol Mahallesinde park halindeki otomobil, dökülen köz parçaları nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Karakol Mahallesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet R.Y ait park halindeki 44 FY 236 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobilden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine çok kısa bir sürede ulaşıp yangına müdahale etti ancak araç kullanılmaz hale geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili yaptığı ilk incelemeye göre otomobilin, yere dökülen köz parçalarından kaynaklı çıktığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)