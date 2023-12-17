  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler!
Yerel

Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 08:22:00 -
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler!

Kocaeli’de eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kentin göbeğinde yere yatırılan ve tekmelenen iki kişi ardından kemerle feci şekilde darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi.

Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu. Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, saldırganların, yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği anlar yer aldı. Ayrıca, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

 

Ender Saraç'tan eşine 'tekme tokat darp' suçlaması!
Ender Saraç'tan eşine 'tekme tokat darp' suçlaması!

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ender Saraç'tan eşine 'tekme tokat darp' suçlaması!

İstanbul’da madde bağımlısı genç annesini darp etti, mahalleli ayağa kalktı
İstanbul’da madde bağımlısı genç annesini darp etti, mahalleli ayağa kalktı

Yerel

İstanbul’da madde bağımlısı genç annesini darp etti, mahalleli ayağa kalktı

Akran şiddetinde bir yenisi daha! Kız çocuğunu tuvalette yere yatırıp böyle darp ettiler
Akran şiddetinde bir yenisi daha! Kız çocuğunu tuvalette yere yatırıp böyle darp ettiler

Sosyal Medya

Akran şiddetinde bir yenisi daha! Kız çocuğunu tuvalette yere yatırıp böyle darp ettiler

Düğün değil darphane! Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı
Düğün değil darphane! Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

Yaşam

Düğün değil darphane! Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23