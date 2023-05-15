Yerçekimsiz ortamlarda arayacaklar! İşte uzay yolcusu seçilen proje

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023 yılında bir Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonunda belirlenen projeler hakkında araştırmalarda bulunacak. Türkiye’nin Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te uzaya gidecek bir asil ve bir yedek isim ilan edildi. Buna göre Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever (Yedek), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık iki hafta boyunca üniversite ve araştırma kurumları tarafında hazırlanan 13 farklı deney gerçekleştirecek ekip arasında olacak.

Uzaya gidecek 13 bilim projesi ilan edildi

Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında uzay yolcusu olacak iki ismin açıklanmasının ardından, program kapsamında gerçekleştirilecek deneyler ilan edildi. Uluslararası Uzay İstasyonunda, 14 gün boyunca 13 proje üzerine yoğunlaşacak olan Türk astronotların gerçekleştireceği deneylerden biri, Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) tarafından geliştiren “Message (Microgravity Associated Genetics) Bilim Misyonu” projesi. Üsküdar Üniversitesi TRGENMER araştırmacıları tarafından ortaya konulan proje, Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever tarafından Uluslararası Uzay İstasyonuna götürülecek.

Proje uzaydaki geleceğimiz açısından önemli bir alana dikkat çekiyor

Uzaya gidecek araştırma başvuruları TÜBİTAK, TUA ve Axiom Space uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi. Bilimsel katkı, değer, maliyet, takvim, yapılabilirlik ve Uluslararası Uzay İstasyonu altyapılarına uyumluluk gibi kriterlerin proje seçiminde etkili olduğu biliniyor.

Uzun incelemeler sonrasında belirlenen projeler arasında, Üsküdar TRGENMER Araştırmacıları; Büşra Tekirdağlı, Özge Demir, Ebru Çam, Fatmanur Erkek, Berranur Sert ve Gamze Gülden tarafından geliştirilen “Microgravity Associated Genetics Science Mission/Mi̇kroyerçeki̇mi İli̇şki̇li̇ Genetik Bi̇lim Misyonu” deneyi uzay yolcusu seçildi.

Proje uzaydaki geleceğimiz açısından oldukça önemli bir alana dikkat çekiyor. Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan deney ile; “Türk Astronotumuzun Genetik Profilinin Analizi ve Mikro Yerçekimi Ortamı Sağlayan Akustik Levitasyon Cihazında Anti-Kanser, Proliferasyon ve İmmunojenik Etkilerinin araştırılmasını hedeflemekteyiz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde, bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğini, CRISPR gen mühendisliği yöntemleri ile araştıracağız.” ifadelerini kullandı.

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