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Gündem Yeraltı dönemini AK Parti bitirdi
Gündem

Yeraltı dönemini AK Parti bitirdi

Türkiye’de yönetim krizi algısı oluşturmak için “İktidar mafyaya teslim oldu” iftirasına sarılan Zillet İttifakı’nı arşivler yalanlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:35:00 -
Yeraltı dönemini AK Parti bitirdi

Adem Yılmaz  İstanbul

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi’nin 1999 yılında hazırladığı rapora göre, AK Parti öncesinde Türkiye’de, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturma, haraç isteme, adam yaralama, kurşunlatma, çek senet tahsilatı, zorla senet imzalatma, adam kaçırma, oto çalma, cezaevinden talimatla suça azmettirme, silah kaçakçılığı, rüşvet, sahtecilik, hürriyeti tahdit, fidye isteme, genelevlerde sahte belgelerle kadın çalıştırmak gibi faaliyetlerde bulunan onlarca organize suç çetesi bulunuyordu.

Yeraltı dünyası yerüstüne çıkmıştı

Arşivler, “mafya” olarak bilinen organize suç çetelerinin AK Parti iktidarı öncesi ülkeyi örümcek ağı gibi sardığını gözler önüne seriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, sanatçıların kamera önünde bacaklarından kurşunlandığı, iş adamlarının çapraz ateşe tutularak öldürüldüğü, çete liderlerinin dönemin başbakanları ile yurt dışı gezilerine katıldığı 90’lı yıllarda, Türkiye’de tam 75 tane organize suç çetesi bulunuyordu.

Polis raporlarında onlarca isim

Türkiye’nin “mafya”ya teslim olduğu 90’lı yıllarda İş bankasından aldığı usulsüz kredi ile konuşulan Erol Evcil, Kasım Gençyılmaz ve Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım gibi kamuoyu tarafından yakından tanınan çok sayıda isim Emniyet’in hazırladığı listede yer alıyordu. Ağa Cantürk, Şenol Turan, Kasım Bayraktar, Recep Çakmak, Fikret Öngen, Remzi Onuk, Ayvaz Korkmaz, Mustafa Keser, Tellioğlu lakaplı Mehmet Öztel, Aydın Çetinkaya, Serdar Murat Topal-Elif Lütfiye Topal, Ahmet Uğur Soylu, yer altı dünyasının önde gelen isimlerinden yalnızca birkaçıydı.
Yeni Akit Gazetesi

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