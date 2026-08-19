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Gündem Yer: Zeytinburnu! İş yerinden çıkanlar 'pes' dedirtti
Gündem

Yer: Zeytinburnu! İş yerinden çıkanlar 'pes' dedirtti

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Yer: Zeytinburnu! İş yerinden çıkanlar 'pes' dedirtti

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca bulundu.

Zeytinburnu'nda, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğunu belirledi.

 

İş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 100 tabanca, 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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