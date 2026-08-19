Okul güvenliğinde dev adım: 30 bin kişilik kontenjan belli oldu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul hadiselerinin ardından devreye alınan 7 basamaklı güvenlik modelinin ilk saha adımı atıldı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilecek 30 bin güvenlik görevlisinin 81 ile dağılımı belli oldu. En yüksek kontenjan 3 bin 13 kişiyle İstanbul’a ayrıldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okulların çevresi ve giriş-çıkış noktalarında güvenlik tedbirleri artırılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan 7 basamaklı okul güvenliği modelinin sahadaki ilk ayağı kapsamında, Toplum Yararına Program üzerinden 30 bin okul bahçe görevlisi görevlendirilecek.

Bakan Çiftçi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından 30 bin kişilik kontenjan 81 il valiliğine dağıtıldı. Kontenjan belirlenirken illerin ihtiyaçları dikkate alındı. Listenin ilk sırasında 3 bin 13 kişiyle İstanbul yer aldı. İstanbul’u bin 628 ile Ankara, bin 242 ile İzmir ve 937 ile Konya takip etti.

DEPREM BÖLGESİNE YÜKSEK KONTENJAN

Şanlıurfa’ya 805, Kahramanmaraş’a 628, Gaziantep’e 775, Adana’ya 788, Diyarbakır’a 776 ve Hatay’a 553 kişilik kontenjan ayrıldı. Van’da 812, Bursa’da 736, Antalya’da 691, Kocaeli’nde 635 ve Mersin’de 631 kişi görevlendirilecek. En düşük kontenjan ise 58 kişiyle Tunceli’ye ayrıldı. Görevliler okul yönetiminin belirlediği güvenlik planı doğrultusunda okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarını gözetecek. Şüpheli durumlar ve olası riskler karşısında okul yönetimini bilgilendirerek kolluk birimleriyle iletişim kurulmasını sağlayacak.

KARAKOLLARLA SÜREKLİ TEMAS

Yeni sistemde okullar ile en yakın polis merkezi veya jandarma birimleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Okul bahçe görevlileri, acil durumlarda vakit kaybetmeden en yakın kolluk birimine ihbarda bulunacak. Böylece okul çevresindeki risklerin olay meydana gelmeden fark edilmesi ve güvenlik güçlerinin daha hızlı harekete geçirilmesi amaçlanıyor.