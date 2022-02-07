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Spor Yer yerinden oynayacak! Buluşacaklar mı?
Spor

Yer yerinden oynayacak! Buluşacaklar mı?

Dünyanın en önemli iki oyuncusu arasında gösterilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi buluşuyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 10:23:00 -
Yer yerinden oynayacak! Buluşacaklar mı?

Dünyanın en önemli iki oyuncusu arasında gösterilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi buluşuyor mu? Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Fransa'da aradığını bulamadı. City iddiaları sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo ile Messi futbolu bırakmadan aynı takımda buluşacak mı?

Arap sermayesinin yönettiği PSG, çılgın transfer bombalarına devam ediyor. Kylian Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Real Madrid'in hamlesinden sonra PSG, Cristiano Ronaldo'ya teklif götürmeye hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ta oynamaktan mutsuz olduğu gelen bilgiler arasında. Fransa basınında çıkan haberlere göre Ronaldo, yaz transfer döneminde Manchester United'tan ayrılacak.

Ronaldo için en güçlü aday PSG! Eğer bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda buluşacak. Neymar, Di Maria, Icardi, Messi gibi yıldızların arasına Cristiano Ronaldo da katılabilir...

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