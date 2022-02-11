Yer yerinden oynayacak! Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray taraftarı Domenec Torrent'in teknik değişiklikleri ve performansından memnun değil. Okan Buruk ve Bülent Korkmaz isimleri geçerken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan medyası Montella'nın Galatasaray tarafından takip edildiğini duyurdu. Balotelli transferi hakkında son dakika bilgisini paylaştılar.

İtalyan medyası Adana şehrini yakından incelediği araştırma haberinde Balotelli'nin şehirde çok mutlu olduğunu ifade ederken yıldız golcünün 3.5 sene sonra ilk kez milli takıma çağrıldığını not düştü.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan medyası ayrıca Montella'nın İstanbul takımlarının radarında olduğunu belirtirken Galatasaray'daki teknik adam sorununun devam ettiğini belirten İtalyan medyası, Montella'nın sezon sonunda Galatasaray'ın başına geçebileceğini belirtti.

BALOTELLİ İLE Mİ GELECEKLER?

Haberde Balotelli'nin adının Galatasaray ile anıldığı ifade edilirken Montella'nın olası imzası sonrası Balotelli'yi de yanında getireceği belirtildi.