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Gündem Yer: Sultangazi! Sokakta terör estirdikleri yetmedi, polise saldırdılar
Gündem

Yer: Sultangazi! Sokakta terör estirdikleri yetmedi, polise saldırdılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokak ortasında gece geç saatlere kadar müzikli eğlence düzenleyen şehir eşkıyaları, kendilerini uyarmaya gelen polis ekiplerine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 15:08:00 -

Olay, Sultangazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapan şahıslardan rahatsız olan mahalle sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Sultangazi’de sokak ortasında saatlerce müzikli eğlence düzenleyen şahıslar, kendilerini uyarmaya gelen polis ekiplerine sandalyelerle saldırdı.

Bir bir paketlendiler!

Polisleri aralarına alarak darp etmeye çalışan şahıslar, olay yerine gönderilen takviye ekiplerince yakalanarak tek tek gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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