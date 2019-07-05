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Yer: Kayseri... 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu!

Kayseri'de, Yamula Barajı yakınındaki Taşhan Mahallesi'nde 7,5 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosili bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:21
Yer: Kayseri... 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu!

Kayseri'de 7,5 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosili bulunduğu bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yamula Barajı yakınındaki Taşhan Mahallesi'nde, daha önce bir çobanın bulduğu fosilden yola çıkılarak sürdürülen kazı çalışmalarında, 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline rastlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı bölgesine giderek çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla görüştü.

Kazı ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya, Başkan Büyükkılıç’a kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kazı çalışmalarında daha önce de 7,5 milyon yıllık filler, zürafalar, atlar ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını ifade eden Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç da Taşhan, Çevril, Kuşçu bölgesinin çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, "7,5 milyon yıl öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından bilim insanlarının ilgisini çekiyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında bulunan fosiller, Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekiyor.

Buluntuları görmek için Finlandiya Helsinki Üniversitesinden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsünden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesinden Faysal Bibi'nin Kayseri’ye geleceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:21
  1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  2. Yamula Barajı
  3. Taşhan Mahallesi
  4. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
  5. Memduh Büyükkılıç
  6. Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya
  7. Özge Kahya
  8. Finlandiya Helsinki Üniversitesi
  9. Jeolog Matti Lehikoinen
  10. Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü
  11. Jeomorfolog Maud Meijer
  12. Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi
  13. Faysal Bibi

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