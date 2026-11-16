Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

800 BİN DOLARLIK ÖDÜLÜN PEŞİNDE Tomas Salvo'nun asıl hedefi ise Boom Supersonic tarafından sunulan 800 bin dolarlık ödülü kazanmak. Boom Supersonic CEO'su Blake Scholl tarafından duyurulan ödülün 750 bin doları nakit, 50 bin doları ise şirket hisselerinden oluşuyor. Ancak ödülü kazanmak için drone'un yalnızca yüksek hıza ulaşması yeterli değil. Hava aracının dalış yapmadan, tırmanış veya düz uçuş sırasında en az 5 saniye boyunca ses hızını aşması gerekiyor.