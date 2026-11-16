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Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

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Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

ABD'de Georgia Tech Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği bölümünde okuyan Tomas Salvo, okul yurdunda tasarladığı jet uçağının 790 kilometre hıza ulaştığını açıkladı.

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Foto - Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

ABD'de bir üniversite öğrencisinin yurt odasında başlayan mühendislik projesi, havacılık dünyasında dikkat çekti. Georgia Tech öğrencisi Tomas Salvo, kendi tasarlayıp ürettiği jet motorlu insansız hava aracıyla saatte 790 kilometre hıza ulaştığını duyurdu. Reaper adını verdiği drone ile daha önce bildirilen 465 mil/saatlik hız sınırını geride bıraktığını söyleyen Salvo, başarısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

#2
Foto - Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

3 FARKLI DRONE GELİŞTİRDİ Tomas Salvo, Reaper projesi kapsamında üç farklı insansız hava aracı geliştirdi. Karbon fiber gövdeye sahip araçların tasarımını kendisi yapan genç mühendis, üretim ve montaj sürecini de üniversite yurdunda gerçekleştirdi.

#3
Foto - Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

Her bir drone'un üretim maliyetinin yaklaşık 13 bin dolar olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki araçta, 250 newton itiş gücü sağlayan JetCat türbin motoru kullanılıyor.

#4
Foto - Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

790 HM HIZA ULAŞTI Salvo'nun açıklamasına göre Reaper, 1,2 kilogramlık yük taşırken saatte 790 kilometre, yani 491 mil hıza ulaştı. Bu değer, daha önce bildirilen 465 mil/saatlik sınırın yaklaşık 26 mil üzerine çıktı. Drone'un tam dolu yakıt deposuyla en yüksek hızını yaklaşık 4 dakika boyunca koruyabildiği belirtiliyor. Araç ayrıca fırlatıldıktan sonra 20 saniyeden kısa sürede 2 bin metre irtifaya çıkabiliyor. Genç mühendis, sonraki testlerde yapılacak küçük iyileştirmelerle saatte 800 kilometrenin üzerine çıkmayı hedefliyor.

#5
Foto - Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı

800 BİN DOLARLIK ÖDÜLÜN PEŞİNDE Tomas Salvo'nun asıl hedefi ise Boom Supersonic tarafından sunulan 800 bin dolarlık ödülü kazanmak. Boom Supersonic CEO'su Blake Scholl tarafından duyurulan ödülün 750 bin doları nakit, 50 bin doları ise şirket hisselerinden oluşuyor. Ancak ödülü kazanmak için drone'un yalnızca yüksek hıza ulaşması yeterli değil. Hava aracının dalış yapmadan, tırmanış veya düz uçuş sırasında en az 5 saniye boyunca ses hızını aşması gerekiyor.

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