Yer: İzmir! CHP beceremedi, halk kendi başının çaresine baktı

İzmir'de CHP'li belediyeler; çöp, su ve altyapı sorunlarına çözüm üretmiyor. Her yağışta cadde ve sokaklar göle dönerken, bozuk yollar ise vatandaşların çilesi haline geldi.

Bozuk yollar belediye tarafından onarılmayınca vatandaşlar, kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Son olarak Buca'da bir vatandaş, belediyenin doldurmadığı çukurlu yolu onarmak için uğraştı. O anları da yolda geçen bir başka sürücü saniye saniye kaydetti.

O anları kayda alan sürücü, "Köprünün altında devasa bir çukur vardı. Bakın vatandaş gelmiş kendi imkanlarıyla doldurmaya çalışıyor orayı. Burası uzun zamandır çukurdu. Adam geldi buraya kendi imkanlarıyla asfalt döktü. Allah razı olsun." dedi.